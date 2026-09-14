73% россиян столкнулись со сложностями при онлайн-общении с компаниями

Главная проблема — большое количество каналов связи и отсутствие ясности, куда обращаться с конкретным вопросом.

Общаться с компаниями через цифровые каналы за последний год стало сложнее для 73% россиян, показал опрос IT-компании edna. В исследовании участвовали более 2,1 тыс. человек.

Вынужденное общение с чат-ботом или ИИ-ассистентом не устраивает 43% респондентов. Еще 30% испытывают трудности при выборе канала из-за недоступности привычных способов связи.

При выборе способа обращения 55% опрошенных ориентируются на скорость ответа, а 42% — на сложность вопроса. Подсказку на сайте компании о том, куда направлять срочные вопросы, ищут 18% респондентов.