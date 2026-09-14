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Наличные деньги
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Доля наличных расчетов в России выросла до 32%

Во втором квартале 2026 года россияне заметно чаще расплачивались наличными. Годом ранее на них приходилось 25% розничных платежей.

Доля наличных платежей в розничных расчетах увеличилась, сообщил глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Ранее многие прогнозировали постепенный отказ от наличных из-за неудобства такого способа оплаты.

«Однако ситуация этого года говорит, что это вряд ли случится. Доля оплат наличными больше 30%, и очевидно, такой способ платежей никуда не уйдет», — отметил Батюшенков.

На конец второго квартала доля наличных платежей достигла 32%. За год показатель вырос на 7 процентных пунктов — с 25%.

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Комментарии
8
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    ну так выключите совсем интернет, и полностью ликвидируйте мобильную связь!

    И всё вернётся только к наличным платежам! У народонаселения.

    А предприятия начнут носить и возить платёжные поручения напечатанные на бумаге!

    Можно для надёжности ещё электричество выключить!

    И тогда из чуланов достанут старые механические печатные машнки и будут печатать платёжки исключительно на них! А не каким-то там принтером! Кстати.... - ИНОСТРАННОГО производства!!

    а печатные машнки всё же СВОИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ будут!

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    Доля наличных расчетов в России выросла до 32%

    Ранее многие прогнозировали постепенный отказ от наличных из-за неудобства такого способа оплаты.

    ранее многие прогнозировали, что всё же развитие в технологическом плане будет увеличиваться и совершеннствоваться.....

    А не вот это всё - резкий откат на десятилетия назад. с единственной надеждой - что птички летать не будут!

    Что бы птички не летали, надо не тырнет выключать и не электричество, а заниматься непосредственно птичками!

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