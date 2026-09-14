Доля наличных расчетов в России выросла до 32%

Доля наличных платежей в розничных расчетах увеличилась, сообщил глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Ранее многие прогнозировали постепенный отказ от наличных из-за неудобства такого способа оплаты.

«Однако ситуация этого года говорит, что это вряд ли случится. Доля оплат наличными больше 30%, и очевидно, такой способ платежей никуда не уйдет», — отметил Батюшенков.