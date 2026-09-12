Инфляция в России может замедлиться до 4% в 2027 году

В 2026 году годовая инфляция в России составит 6–7% при базовом сценарии. В следующем году Банк России ожидает ее возвращения к целевым 4%.

Годовая инфляция в России по итогам 2026 года составит 6–7%, следует из базового прогноза Банка России. В 2027 году показатель должен снизиться до 4% и в дальнейшем оставаться вблизи цели регулятора.

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать с учетом динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также внешних и внутренних рисков.

11 сентября Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это первая пауза после полутора лет смягчения денежно-кредитной политики.

Сохранения ставки ожидало большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов — 23 из 30. Семь аналитиков допускали снижение на 0,25 п. п., до 13,75%, еще один — на 0,5 п. п.