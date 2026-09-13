Эксперт рассказал, когда исправление налоговой ошибки может привести к новой проверке

Исправить ошибку в налоговой декларации можно и после завершения проверки. Но в некоторых случаях уточненка может стать основанием для повторной выездной проверки.

Если компания обнаружила ошибку в уже поданной декларации, порядок действий зависит от того, как исправление повлияет на сумму налога и на какой стадии находится налоговый контроль. Об этом «Клерку» рассказал юрист, партнер Адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.

Если из-за ошибки налог оказался занижен, компания обязана подать уточненную декларацию. Если после исправления сумма налога уменьшается, подача уточненки — право налогоплательщика, а не обязанность.

Во время камеральной проверки подача уточненки прекращает проверку первоначальной декларации — инспекция начинает проверять новую. После завершения выездной проверки действуют другие правила: сама по себе уточненка не означает, что ФНС автоматически назначит новую проверку.

Однако повторная выездная проверка возможна в случаях, которые предусматривает п. 10 ст. 89 НК РФ. Риск возникает, в частности, если в уточненке уменьшается налог к уплате, увеличивается НДС или акциз к возмещению либо растет заявленный убыток.

«Уточненная декларация — это не просто технический способ исправить цифры в отчетности. В зависимости от момента и содержания ее подачи она может повлиять на проведение камерального контроля, возможность освобождения от ответственности и в предусмотренных законом случаях создать основания для повторной выездной налоговой проверки», — отметил Лучников.

При этом повторная проверка не дает инспекции права заново исследовать весь период без ограничений. Она должна касаться измененных показателей уточненной декларации, которые уменьшили налоговые обязательства, увеличили возмещение или убыток.

Такой подход подтверждает и судебная практика. В январе 2025 года Арбитражный суд Поволжского округа признал незаконной последующую проверку показателей уточненной декларации, которые инспекция уже исследовала во время первоначальной выездной проверки и учла при принятии решения.

Самостоятельное исправление ошибки также может освободить компанию от штрафа, но для этого нужно выполнить условия п. 4 ст. 81 НК РФ. В частности, уточненку необходимо подать до того, как компания узнала, что ФНС обнаружила нарушение или назначила выездную проверку по этому налогу и периоду. В предусмотренных законом случаях также потребуется положительное сальдо ЕНС, которое покрывает недостающий налог и пени.

Если проверка уже закончилась, уточненная декларация не отменит ее результаты. Когда компания не согласна с решением инспекции, его нужно обжаловать в административном или судебном порядке.