Набиуллина назвала условие для дальнейшего снижения ключевой ставки

ЦБ должен убедиться, что устойчивое инфляционное давление действительно снижается. Пока показатели устойчивой инфляции остаются на уровне 5–6% в пересчете на год.

Для дальнейшего снижения ключевой ставки Банку России нужна уверенность в устойчивом замедлении инфляции. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции 11 сентября.

Летом инфляция ускорилась. В июне основной вклад внес рост цен на бензин и дизель, а позднее начали проявляться его косвенные последствия — увеличение издержек компаний, рост инфляционных ожиданий и спроса.

В июле показатели устойчивой инфляции выросли и, по оценке ЦБ, достигли 5–6% в пересчете на год. Оценка может измениться после поступления полной статистики за август.

Инфляционные ожидания населения в августе снизились, однако остаются значительно выше уровня первого полугодия. У бизнеса и участников финансового рынка они, напротив, с июля немного выросли.

«Для снижения ключевой ставки нужна уверенность в том, что это происходит», — сказала Набиуллина, говоря о возобновлении устойчивого замедления инфляции.

11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.