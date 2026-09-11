Рост зарплат в России по-прежнему опережает производительность труда

Напряженность на рынке труда постепенно снижается, а зарплаты стали расти медленнее. Однако их динамика все еще существенно опережает производительность труда.

Разрыв между ростом зарплат и производительности труда в России необходимо продолжать сокращать для устойчивого замедления инфляции. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции 11 сентября.

По ее словам, напряженность на рынке труда плавно ослабевает. Доля компаний, которые испытывают дефицит кадров, сокращается, а темпы роста зарплат немного снизились.

При этом производительность труда по-прежнему существенно отстает от динамики зарплат.

«Для устойчивого замедления инфляции необходимо дальнейшее сокращение разрыва в динамике производительности и зарплат. Крайне желательно, чтобы оно происходило за счет опережающего роста производительности труда», — заявила Набиуллина.

Российская экономика в третьем квартале 2026 года продолжает умеренно расти. В июле рост наблюдался в широком круге отраслей, а инвестиционная активность постепенно восстанавливается после слабой динамики первого квартала.

Крупные проекты продолжают реализовывать в химической промышленности, электроэнергетике и производстве транспортных средств.