Набиуллина объяснила ослабление рубля ростом спроса на импорт

Рубль ослаб в летние месяцы на фоне роста потребности в импорте. В том числе он понадобился для замещения предложения нефтепродуктов и восстановления сократившихся запасов.

Рост спроса на импорт стал одним из факторов ослабления рубля летом 2026 года. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции 11 сентября.

По ее словам, импорт потребовался в том числе для замещения предложения нефтепродуктов и пополнения сократившихся запасов. В совокупности с другими факторами это привело к некоторому ослаблению российской валюты.

Одновременно ЦБ фиксирует риски дальнейшего усиления инфляционного давления. Рост спроса может ускориться из-за более существенного бюджетного стимула и увеличения кредитования.

Если восстановление производственных возможностей займет больше времени, чем предполагает базовый сценарий ЦБ, предложение будет расти медленнее. В результате давление на цены может усилиться.