ЦБ ожидает стабилизации ситуации на топливном рынке до конца года

Дефицит предложения топлива ЦБ считает временным фактором, однако его влияние уже распространилось на цены других товаров и услуг. Масштаб вторичных эффектов пока оценить сложно.

Ситуация на топливном рынке должна постепенно стабилизироваться до конца 2026 года по мере восстановления выбывших производственных мощностей. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции 11 сентября.

ЦБ отдельно учитывал ситуацию с топливом при принятии решения по ключевой ставке. Сам по себе этот фактор регулятор считает разовым, однако рост издержек уже начал влиять на более широкий круг товаров и услуг.

«Каким будет итоговый масштаб и продолжительность этих эффектов, сейчас судить рано», — сказала Набиуллина.

Прогноз о стабилизации ситуации до конца года ЦБ основывает в том числе на мерах правительства и компаний. Они работают над восстановлением выбывших мощностей и их защитой.

При этом регулятор продолжит следить за ситуацией и поступающими данными. Если восстановление мощностей займет больше времени, последствия для инфляции могут оказаться сильнее, чем предполагает базовый сценарий.