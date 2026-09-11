Высокие инфляционные ожидания ограничивают снижение ключевой ставки

ЦБ считает инфляционные ожидания таким же важным фактором для денежно-кредитной политики, как фактический рост цен. Пока они остаются высокими, пространство для дальнейшего снижения ставки ограничено.

Высокие инфляционные ожидания населения, бизнеса и финансового рынка мешают Банку России быстрее снижать ключевую ставку. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции 11 сентября.

Регулятор не считает, что значение этого показателя уменьшилось, несмотря на снижение фактической инфляции. Ожидания относительно будущего роста цен влияют на поведение людей и компаний, в том числе на их спрос.

«Это один из факторов, который ограничивает пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки и требует от нас очень аккуратного подхода», — сказала Набиуллина.

По ее словам, инфляционные ожидания снижаются медленнее фактической инфляции из-за продолжительного периода высокого роста цен. При принятии решений ЦБ учитывает ожидания не только населения, но также бизнеса, участников финансового рынка и аналитиков.

Снижение инфляции регулятор сможет считать устойчивым, только когда увидит устойчивое снижение инфляционных ожиданий.

11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.