📺 Пять лучших конспектов сезона: вебинары от экспертов Клерк.Системы

Как отвечать на требования ФНС, организовывать воинский учет, везти импорт из Китая и разбираться с проблемами учета на маркетплейсах и спецификой Яндекс Маркета — эти темы волновали бухгалтеров и предпринимателей в последние месяцы. Лето-2026 прошло, но самые популярные конспекты наших вебинаров только набирают актуальность.

1.🔍 «Ответы на требования ФНС – 2026: алгоритмы, сроки, защита клиента». Конспект вебинара с видео

Эксперт Сусанна Колесникова разбирает алгоритм: как сопоставить требование ФНС с правовым основанием, какие сроки соблюдать, какие 14 стоп-слов избегать в общении с роботом-инспектором, что делать, если получили уведомление о вызове в налоговую.

2. 🛒 «Боли учета на маркетплейсах: баллы, компенсации, выкупы, возвраты». Конспект вебинара с видео

Эксперт Елена Шедис рассказывает, как учитывать баллы, скидки СПП и компенсации маркетплейсов, в какой момент признавать доход по выкупам, как корректировать учет при возвратах и какие ошибки могут привести к претензиям ФНС.

3. 👲 «Импорт из Китая 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС». Конспект вебинара с видео

Эксперт Людмила Ганичева объясняет, как безопасно закрыть импортную сделку из Китая в 2026 году: проверить поставщика и контракт, соблюсти валютный контроль, рассчитать таможенные платежи и НДС, избежать отказа в вычете и пройти постимпортные проверки без доначислений.

4. 🛍️«Работа бухгалтера с Яндекс Маркетом». Конспект вебинара с видео

Эксперт Елена Шедис показывает, как работать с отчетами специфичного Яндекс Маркета: учитывать комиссии, логистику, возвраты, промо и кешбэки, находить скрытые расходы, правильно отражать операции и не допускать ошибок в декларации и себестоимости.

5. 🫡«Воинский учет в организациях – 2026». Конспект вебинара с видео

Эксперт Елена Пономарева пошагово показывает, как организовать воинский учет в 2026 году: оформить документы и карточки, работать с реестрами и военкоматами в цифровом формате, соблюдать требования при приеме и увольнении сотрудников и избежать штрафов до 500 000 рублей.

Напоминаем, что подробные конспекты актуальных вебинаров мы публикуем два раза в неделю в подписке «Клерк.Система». Каталог можно посмотреть здесь.