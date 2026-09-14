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Перевозка
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Эксклюзив

Перешли на ЭТрН: мужно ли бухгалтеру по-прежнему выставлять счета и акты вручную

Компания сама решает, выставлять ли счет или нет.

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Компания получила и подписала заявку, отгрузила товар, отправила и подписала ЭТРН и остальные документы.

Раньше счет и акт делали все вручную, как оформить документы после перехода на ЭТРН – разъяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации»

Выставлять счет или нет и как это делать – решает сама компания.

Надежда Камышева Эксперт

Эксперт Клерка

«Если есть разовый договор на перевозку, то обычно счет не выставляется, оплата идет по договору. А если постоянный, то счета выписывают. Иначе как заказчик будет знать, какую сумму ему оплатить?»

Как выставлять счета – вопрос отношений сторон договора. Бумажные счета выставлять по-прежнему можно.

ЭТрН всего лишь подтверждает заключение договора перевозки.

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.

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