Перешли на ЭТрН: мужно ли бухгалтеру по-прежнему выставлять счета и акты вручную

Компания получила и подписала заявку, отгрузила товар, отправила и подписала ЭТРН и остальные документы.
Раньше счет и акт делали все вручную, как оформить документы после перехода на ЭТРН – разъяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации»
Выставлять счет или нет и как это делать – решает сама компания.
Эксперт Клерка
«Если есть разовый договор на перевозку, то обычно счет не выставляется, оплата идет по договору. А если постоянный, то счета выписывают. Иначе как заказчик будет знать, какую сумму ему оплатить?»
Как выставлять счета – вопрос отношений сторон договора. Бумажные счета выставлять по-прежнему можно.
ЭТрН всего лишь подтверждает заключение договора перевозки.
На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.
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