Набиуллина: рост расчетов наличными не создает макроэкономических проблем

Во втором квартале россияне чаще расплачивались наличными из-за перебоев с мобильным интернетом, налоговых изменений и тревожных слухов. При этом долгосрочный тренд на сокращение доли наличных сохраняется.

Спрос на наличные во втором квартале вырос, но макроэкономических проблем это не вызывает, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Здесь мы видим, что, наверное, сыграла свою роль комбинация целого ряда факторов: это и перебои с мобильным интернетом, это и адаптация к налоговым изменениям, тревожность по поводу разного рода слухов», — пояснила глава ЦБ.

Доля наличных в денежной массе увеличилась менее чем на 1% и сейчас составляет около 15%. Пять лет назад показатель находился на уровне 20%.

Рост объема наличных также связан с ростом экономики и денежной массы. В 2024–2025 годах из-за высоких ставок по депозитам объем наличных рос значительно медленнее, поэтому сейчас наблюдается догоняющая динамика, отметила Набиуллина.

Долгосрочный тренд на снижение объема наличных по-прежнему остается устойчивым, подчеркнула она.