Неработающим пенсионерам предложили гарантировать выплаты не ниже 50 тыс.

Общую сумму материального обеспечения хотят установить на уровне не менее 50 тысяч рублей в месяц. Законопроект планируют внести в Госдуму в понедельник.

Минимальное материальное обеспечение неработающих пенсионеров предлагают повысить до 50 тысяч рублей в месяц, следует из законопроекта лидера партии «Справедливая Россия» и главы думской фракции Сергея Миронова.

Проект предусматривает дополнение статьи 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

«Общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера, проживающего на территории РФ, не может быть менее 50 000 рублей в месяц», — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают такую минимальную планку экономически обоснованной и социально необходимой. По их мнению, принятие законопроекта позволит приблизить российскую пенсионную систему к международным стандартам социальной защиты.