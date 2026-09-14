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Пенсии
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Неработающим пенсионерам предложили гарантировать выплаты не ниже 50 тыс.

Общую сумму материального обеспечения хотят установить на уровне не менее 50 тысяч рублей в месяц. Законопроект планируют внести в Госдуму в понедельник.

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Минимальное материальное обеспечение неработающих пенсионеров предлагают повысить до 50 тысяч рублей в месяц, следует из законопроекта лидера партии «Справедливая Россия» и главы думской фракции Сергея Миронова.

Проект предусматривает дополнение статьи 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

«Общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера, проживающего на территории РФ, не может быть менее 50 000 рублей в месяц», — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают такую минимальную планку экономически обоснованной и социально необходимой. По их мнению, принятие законопроекта позволит приблизить российскую пенсионную систему к международным стандартам социальной защиты.

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