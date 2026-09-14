Доначисления крупнейшему бизнесу выросли почти втрое до 16,3 млрд рублей

В первом полугодии 2026 года ФНС провела 60 выездных проверок крупнейших налогоплательщиков — вдвое больше, чем годом ранее. Средняя сумма претензий в Москве достигла 220 млн рублей.

Сумма доначислений крупнейшим компаниям выросла с 5,8 млрд до 16,3 млрд рублей.

Претензии на 500 млн рублей, ранее считавшиеся редкими, стали обычной практикой, следует из данных ФНС, которые приводят «Известия».

К крупнейшим налогоплательщикам относятся организации с годовым доходом свыше 35 млрд рублей.

ФНС выявляет риски с помощью системы «АСК НДС», данных онлайн-касс и маркировки, а также анализа банковских операций и цепочек поставок. Внимание налоговиков привлекают искусственное дробление бизнеса, сомнительные контрагенты, необоснованные расходы и льготы, внутригрупповые сделки и замена трудовых договоров гражданско-правовыми.

Сначала служба сообщает компании о возможных нарушениях и предлагает уточнить налоговые обязательства добровольно. Если нарушения не устранены, ФНС может назначить выездную проверку.

За неуплату налога штраф по ст. 122 НК составляет от 20% недоимки. Умышленное уклонение в крупном или особо крупном размере может повлечь уголовную ответственность руководителей по ст. 199 УК, включая лишение свободы.