В России могут провести амнистию для возврата зарубежных активов

Бизнесу предлагают разрешить вернуть средства за фиксированный сбор без претензий к их происхождению. После переходного периода зарубежные активы хотят облагать по более жестким правилам.

Вернуть активы в Россию за фиксированный сбор предложили аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Налоговая амнистия должна предшествовать усилению контроля за капиталом, следует из доклада ЦМАКП.

После переходного периода в налоговую базу предлагают включать не только прибыль иностранных компаний под управлением российских владельцев, но также оставленные за рубежом деньги и имущество. Компании, инвестирующие в российские заводы, исследования, импортозамещение и конкурентоспособное производство, смогут получать льготы, дешевые кредиты и приоритет при госзакупках, пишут «Известия».

Для сырьевых экспортеров ЦМАКП предлагает создать общий страховой резерв. В периоды высоких мировых цен компании будут перечислять в него часть сверхприбыли, а при ухудшении рыночной ситуации смогут получать выплаты.

В 2014–2024 годах чистый отток капитала из российского реального сектора составлял в среднем 3% ВВП. С учетом дивидендов и процентов зарубежным получателям потери достигали 4–5% ВВП ежегодно.

Эксперты предупреждают, что жесткие ограничения могут привести к двойному налогообложению, снизить привлекательность российских проектов и подтолкнуть бизнес к переводу средств в офшоры.