С 15 сентября начнутся выплаты компенсаций за пострадавшие товары продавцам Ozon
Первые выплаты начнутся до завершения инвентаризации. Деньги получат продавцы с действующим на момент происшествия полисом.
Застрахованные продавцы Ozon получат компенсации за товары, поврежденные или утраченные на логистических объектах маркетплейса. Выплаты распространяются на страховые случаи, которые соответствуют условиям программы.
Первую часть возмещения перечислят предпринимателям, чьи товары пострадали на складах Ozon в Чапаевске, Энеме и Махачкале.
«С 15 сентября первую часть от суммы страхового возмещения получат все предприниматели, чьи товары имели активный полис на момент происшествий и были повреждены на складах Ozon в Чапаевске (Самарская область), Энеме (находится в республике Адыгея, но вам в системах Ozon известен как Краснодар) и Махачкале (республика Дагестан)», — сообщает пресс-служба маркетплейса.
Компенсация может поступить несколькими платежами. Окончательный расчет проведут после завершения инвентаризации, а размер возмещения определят по условиям страховой программы и применимой методике. Взаимодействовать со страховщиком продавцы будут онлайн через личный кабинет Ozon.
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