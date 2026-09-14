Маркетплейсы обяжут раскрывать принципы работы алгоритмов с 1 октября 2026

Платформы должны будут объяснять партнерам, как формируются рейтинги, распределяются заказы и определяются позиции товаров в поиске. Раскрывать исходный код и технические детали не потребуется.

Требования к раскрытию принципов работы алгоритмов установит закон «О платформенной экономике», сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Евгений Машаров. Закон распространится на маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки, доски объявлений и другие сервисы из реестра Минэкономразвития.

«Закон обязывает платформы раскрывать в договоре с партнером (продавцом, исполнителем, владельцем ПВЗ) принципы работы алгоритмов, которые влияют на ключевые процессы», — пояснил Машаров.

В договоре потребуется указать факторы, влияющие на поисковую выдачу, распределение заказов и рейтинг. Среди таких метрик могут быть отзывы, скорость обработки заказа и процент выкупа.

Маркетплейсы также не смогут снижать цены за счет продавцов без их согласия. Продавцам запретят размещать карточки товаров без деклараций соответствия, сертификатов качества и обязательной маркировки, если такие документы и маркировка необходимы.