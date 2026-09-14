Долги компаний СНГ перед российским бизнесом выросли на 40%

Задолженность по прямым договорам достигла 967 млрд рублей. Просрочено 4,5% этой суммы — более 43 млрд рублей.

Задолженность организаций из стран СНГ перед российскими компаниями в июне 2026 года достигла рекордных 967 млрд рублей. За год показатель увеличился более чем на 40%.

Больше всего должны предприятия из Казахстана — 401,3 млрд рублей, Белоруссии — 327,3 млрд и Узбекистана — 81,7 млрд, следует из данных Росстата, которые проанализировали «Известия».

Долги компаний из Армении составили 65 млрд рублей, из Киргизии — 52,3 млрд. При этом обязательства российского бизнеса перед компаниями СНГ выросли за год на четверть, примерно до 506 млрд рублей.

Сроки оплаты увеличиваются из-за дополнительных банковских проверок и усложнения платежных маршрутов. Кроме того, российские поставщики вынуждены предоставлять длительные отсрочки, чтобы конкурировать с компаниями из Китая и Турции. Экспортерам рекомендуют тщательнее проверять платежеспособность контрагентов и устанавливать лимиты на отсрочку.

Рост дебиторской задолженности увеличивает нагрузку на оборотные средства российских компаний. За первое полугодие 2026 года инвестиции в основной капитал в России снизились на 9,9%.