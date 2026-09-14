Цены на 24 вида продуктов будут отслеживать без госрегулирования
Мониторинг позволит выявлять причины резкого подорожания и случаи спекулятивного завышения цен. Фиксировать стоимость продуктов или торговые надбавки власти не планируют.
Мониторинг цен на 24 вида значимых продуктов питания начнется с 1 января 2027 года, сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Перечень утвержден распоряжением правительства от 07.09.2026 № 2413-р.
«Мониторинг — это инструмент анализа, а не директивного управления. Речь идет о наблюдении и выявлении причин, а не об установлении фиксированных цен или торговых надбавок», — пояснил Игошин.
Система должна разделять объективное подорожание из-за сезонности, логистики или стоимости сырья и спекулятивный рост, на который смогут точечно реагировать ФАС и другие ведомства.
ФНС будет передавать Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, ФАС и Росстату сведения о сделках поставщиков с торговыми сетями, объемах реализации, доходах, расходах и прибыли бизнеса. Это позволит определить, на каком этапе формируется необоснованный рост стоимости.
В перечень для мониторинга вошли наиболее распространенные виды мяса, рыба, макароны, отдельные овощи и крупы. Всего власти будут отслеживать цены на 24 вида продуктов.
типа...
не ради эксперимента, не ради изучения, не для сведений, не для каких-то корректив, а так, позырить.