Цены на 24 вида продуктов будут отслеживать без госрегулирования

Мониторинг позволит выявлять причины резкого подорожания и случаи спекулятивного завышения цен. Фиксировать стоимость продуктов или торговые надбавки власти не планируют.

Мониторинг цен на 24 вида значимых продуктов питания начнется с 1 января 2027 года, сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Перечень утвержден распоряжением правительства от 07.09.2026 № 2413-р.

«Мониторинг — это инструмент анализа, а не директивного управления. Речь идет о наблюдении и выявлении причин, а не об установлении фиксированных цен или торговых надбавок», — пояснил Игошин.

Система должна разделять объективное подорожание из-за сезонности, логистики или стоимости сырья и спекулятивный рост, на который смогут точечно реагировать ФАС и другие ведомства.

ФНС будет передавать Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, ФАС и Росстату сведения о сделках поставщиков с торговыми сетями, объемах реализации, доходах, расходах и прибыли бизнеса. Это позволит определить, на каком этапе формируется необоснованный рост стоимости.

В перечень для мониторинга вошли наиболее распространенные виды мяса, рыба, макароны, отдельные овощи и крупы. Всего власти будут отслеживать цены на 24 вида продуктов.