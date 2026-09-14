Селлеры из Гонконга обходят налоги и маркировку через российские маркетплейсы

Российский бизнес подозревает таких продавцов в экономии на налогах и маркировке. Однако доказательств нарушений пока нет, а проверять уплату налогов должна ФНС.

Иностранные селлеры продают товары на маркетплейсах с российских складов от имени китайских юрлиц, выяснил один из предпринимателей. Найденный им продавец из Гонконга за десять месяцев реализовал более 100 тыс. товаров. При этом речь не идет о трансграничной торговле: продукция уже находится в России.

Иностранные компании, ведущие бизнес в России, должны платить налоги на общих основаниях. Однако соглашение России и Гонконга предусматривает исключение для складов, которые используются только для хранения и демонстрации товаров, отметила управляющий партнер юридической компании «Правый берег» Радмила Радзивил.

«Может быть, там нет как таковой отгрузки и реализации с точки зрения налогового законодательства, может быть, там демонстрация», — пояснила юрист.

Участники рынка также допускают, что за иностранными юрлицами могут стоять российские продавцы. Такая регистрация позволяет пользоваться более низкими комиссиями маркетплейсов и сокращать расходы на маркировку. По оценке селлера и руководителя агентства «Энилекс» Владимира Блохина, с учетом разгрузки и распаковки маркировка импортного товара может стоить 150–200 рублей за единицу.

Wildberries сообщил, что проверяет документы иностранных продавцов и исполняет требования госорганов в пределах своей компетенции. Ответственность за соблюдение российского законодательства каждый зарубежный селлер несет самостоятельно.