Мнитранс ответил, можно ли отозвать или аннулировать отправленную в ГИС ЭПД ЭТрН

Клерк.Система — это рабочее пространство бухгалтера для ежедневных задач

Календарь отчетности и налогов, разборы правовых норм, записи вебинаров, СПС, ИИ без VPN — в едином удобном интерфейсе.

Систематизируйте свои знания, чтобы не упустить ничего важного.

Узнать больше