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Мнитранс ответил, можно ли отозвать или аннулировать отправленную в ГИС ЭПД ЭТрН

Отзыв или аннулирование принятой ЭТрН не предусмотрен.

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Минтранс ответил, можно ли отозвать или аннулировать ЭТрН после принятия в ГИС ЭПД.

«Нет. Процедура отзыва или аннулирования ЭТрН, принятой ГИС ЭПД, Правилами не предусмотрена», — пояснило ведомство.

Это предусмотрено постановлением правительства от 21.05.2022 № 931.

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