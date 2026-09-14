Мнитранс ответил, можно ли отозвать или аннулировать отправленную в ГИС ЭПД ЭТрН
Отзыв или аннулирование принятой ЭТрН не предусмотрен.
Минтранс ответил, можно ли отозвать или аннулировать ЭТрН после принятия в ГИС ЭПД.
«Нет. Процедура отзыва или аннулирования ЭТрН, принятой ГИС ЭПД, Правилами не предусмотрена», — пояснило ведомство.
Это предусмотрено постановлением правительства от 21.05.2022 № 931.
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