Мосбиржа планирует отменить перерывы в торгах по выходным

Релизные перерывы, которые проходят раз в пять недель, хотят убрать. После этого торги будут идти каждые выходные.

Московская биржа планирует прекратить релизные перерывы по выходным, сообщил старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин.

Это станет следующим этапом после запуска основной торговой сессии в 09:00 мск.

«Сначала мы прекратим релизные перерывы, которые проходят раз в пять недель по выходным, мы будем торговать все выходные», — сказал Блохин.

Расширять основную торговую сессию в ближайшее время биржа не планирует, поскольку рынку необходимо привыкнуть к действующему расписанию. При этом Мосбиржа намерена постепенно двигаться к формату торгов 24/7 и согласовывать изменения с участниками рынка.

После отмены релизных перерывов биржа планирует увеличивать дополнительные торговые сессии. Сроки следующих этапов Борис Блохин не уточнил.