Большинство россиян не обращаются в надзорные органы

Люди не хотят тратить время и не верят в помощь. При этом оценки работы служащих контрольных ведомств растут.

За последние два года 60,3% россиян, столкнувшихся с риском причинения вреда жизни, здоровью, имуществу или правам, не обращались в контрольно-надзорные органы (КНО), следует из исследования Центра технологий государственного управления Президентской академии.

Опрос 2 тыс. человек в 35 регионах провели в марте-апреле 2026 года.

Незначительность риска назвали причиной отказа от обращения 45,6% респондентов. Еще 35,3% не захотели тратить время на разбирательства, а 28,4% не верили, что ведомство поможет решить проблему.

Среди обратившихся в КНО доля респондентов, высоко оценивших компетентность и профессионализм служащих, с 2022 по 2026 год выросла на 14,2 п.п. — до 65%.

Заинтересованность сотрудников в решении проблем отметили 64,2% опрошенных, что на 15,2 п.п. больше уровня 2022 года.