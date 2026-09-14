Онлайн-платежи трудовых мигрантов выросли на 116% в 2026 году

За январь — август 2026 года трудовые мигранты совершили более 1 млн онлайн-покупок на 1,2 млрд рублей. Каждый третий платеж пришелся на патенты и миграционные услуги.

Количество онлайн-платежей трудовых мигрантов за восемь месяцев выросло на 116%. При этом число транзакций за патенты и миграционные услуги увеличилось на 2 086%, то есть более чем в 20 раз.

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на аналитиков martech-компании First Data.

Одежду мигранты стали покупать на 180% чаще, а мобильную связь и интернет оплачивать на 115% чаще. Количество платежей за каршеринг и аренду автомобилей выросло на 89%, за аксессуары для смартфонов и техники — на 65%. Расходы на стриминговые сервисы, музыку и другие развлекательные платформы увеличились на 54%.

Исследование охватило более 1 млн обезличенных транзакций по всей России. Мужчины совершили 73% онлайн-покупок, женщины — 27%. Наиболее активно онлайн-платежами пользовались мигранты в возрасте от 25 до 35 лет и от 35 до 45 лет.