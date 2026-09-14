В квитанциях появится отдельная строка с перерасчетом за воду и тепло

С октября 2026 года первыми новую систему применят в Московской области. Доплата по итогам года может достигать 1,5 тыс. рублей.

Итоговый перерасчет за воду и тепло будут указывать отдельной строкой в квитанции.

Управляющие компании сравняют фактическое потребление дома за год с объемом ресурсов, который жильцы оплатили по нормативу.

Если дом израсходовал больше воды и тепла, собственникам выставят доплату. При экономии итоговая сумма в квитанции уменьшится.

Размер платежа будет зависеть от площади квартиры и характеристик дома. Для больших квартир и старых зданий доплата может оказаться выше средней.

Если сумма перерасчета будет крупной, коммунальные службы обещают предоставить рассрочку.

В октябре 2026 года с новой системой столкнутся жители Московской области.