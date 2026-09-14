Лицензионное ПО в 1С: эксперт объяснил, почему легко ошибиться с учетом и куда отнести расходы

Как отразить покупку лицензии в 1С? Одни лицензии признаются НМА, другие распределяются по сроку действия, третьи списываются сразу. При этом неправильно выбранный вариант учета может привести к ошибкам в периоде признания расходов и сумме налога — и, как следствие, к штрафам и пеням.

После введения ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 для неисключительных прав вместо привычного счета 97.21 рекомендуют использовать счет 76.18. В «1С:Бухгалтерии 8» с версии 3.0.155 для таких операций есть документ «Поступление (акт, накладная, УПД)» с видом операции «Права».

Есть три основных сценария:

Лицензия соответствует критериям НМА — затраты учитывают через счета 08.05 и 04.01 и затем амортизируют. Право не является НМА, но используется дольше отчетного периода — стоимость распределяют равномерно в течение срока лицензии, в том числе через счет 76.18. Лицензия недорогая или действует не дольше отчетного периода — стоимость списывают в расходы единовременно.

Если организация сама передает ПО клиентам, то порядок зависит от того, является ли организация правообладателем или купила права специально для перепродажи.

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