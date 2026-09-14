Минтранс внесет в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте

Документ планируют направить депутатам в ближайшие несколько недель. Он распределит ответственность между производителями, операторами и диспетчерами беспилотных машин.

Законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) поступит в Госдуму в ближайшие несколько недель, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Документ должен установить правила эксплуатации беспилотного транспорта.

«Этот закон определит самое важное — правильное распределение ответственности: между производителем и компанией, которая управляет, диспетчером, который контролирует безопасность этого беспилотного средства», — сказал министр.

После принятия закона потребуется создать центры сертификации беспилотного транспорта. Это будет специальный полигон, где автомобили будут проверять в том числе на защищенность от взлома. Объект уже строит Минпромторг.

Россия может стать одной из первых стран с регулированием беспилотного движения на общегосударственном уровне. По словам Никитина, в США и Китае такие технологии пока регулируют региональные нормы.

Российские беспилотные автомобили за три года эксплуатации не совершили ни одного ДТП, добавил министр.