Покупатели Wildberries смогут запрашивать скидку до 35%

Инструмент «Хочу скидку» появится в карточках товаров продавцов, которые подключили эту возможность. После одобрения запроса персональный промокод будет действовать 24 часа.

Покупатели Wildberries смогут запрашивать у продавцов персональную скидку от 1% до 35%, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Продавец сам определит товары, для которых будет доступна эта возможность.

Запросы можно обрабатывать вручную или автоматически. В первом случае продавец принимает или отклоняет предложение покупателя, во втором — заранее устанавливает максимальную скидку на конкретный товар.

После одобрения запроса покупатель получит персональный промокод. Его можно использовать в течение 24 часов для покупки одной или нескольких единиц выбранного товара.

На первом этапе инструмент будет доступен продавцам из России. Каждый продавец сможет подключить к нему до 50 тыс. товаров.