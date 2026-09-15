Налоговая: расходы на перевозку можно учесть без ЭТрН

Оформление бумажной накладной вместо электронной само по себе не мешает учесть затраты при расчете налога на прибыль. Расходы нужно подтвердить совокупностью документов.

Отсутствие электронной транспортной накладной не лишает организацию права учесть расходы на перевозку товаров, разъяснил начальник Управления ЭДО ФНС России Федор Новиков. Затраты могут подтвердить договоры, товарные накладные, счета-фактуры, платежные и другие документы.

Отсутствие, ошибки или утрата транспортной накладной сами по себе не означают, что договор перевозки груза не заключен или недействителен. Наличие договорных отношений можно подтвердить иными доказательствами. Такой подход закреплен в пункте 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 26.

Нарушение требований отраслевого законодательства само по себе также не может быть основанием непринятия расходов для налогообложения прибыли. На это Минфин указывал в письме от 06.09.2021 № 03-03-06/1/71952.

Но если часть документов отсутствует или оформлена некорректно, налоговые органы могут провести дополнительные контрольные мероприятия. Их целью станет проверка реальности сделки и полноты уплаты налогов.

А злостное уклонение от использования ЭТрН может стать поводом для углубленной проверки налогоплательщика, добавил Новиков.