ЦБ предложил ограничить рассрочку на жилье тремя годами

Срок рассрочки будут считать после ввода дома в эксплуатацию. Информацию о таких обязательствах планируют передавать в бюро кредитных историй.

Максимальный срок рассрочки на жилье предлагается ограничить тремя годами после сдачи дома, следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов. Инициативу подготовил Банк России.

Регулятор считает рассрочку во многом схожей с ипотечным кредитом. Ее распространение может скрыто увеличивать долговую нагрузку покупателей, при этом уровень защиты их прав ниже, чем на рынке потребительского кредитования.

«Предлагается установить требование об оформлении жилья в собственность участника долевого строительства после ввода дома в эксплуатацию с сохранением права залога у застройщика, вести расчеты через специальный счет в банке, выдавшем проектное финансирование», — говорится в материалах ЦБ.

При систематической просрочке платежей ответственность покупателя предлагают ограничить 20% годовых от суммы задолженности. Для контроля долговой нагрузки сведения о предоставленной рассрочке планируют передавать в бюро кредитных историй.