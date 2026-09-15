Ставки по вкладам могут снизиться до 11,5–12% годовых

Такой уровень доходности ожидается к концу 2026 года. В третьем квартале самые выгодные предложения сохранятся по депозитам на срок до шести месяцев.

Средняя максимальная ставка крупнейших банков по итогам третьего квартала может составить 13,5–14,5% годовых, прогнозирует руководитель продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Евгений Чейченец. Повышенную доходность отдельные банки продолжат предлагать новым клиентам и владельцам «новых денег».

«Доходность некоторых накопительных счетов и промовкладов способна остаться на уровне ключевой ставки или превышать ее примерно на 0,5 процентного пункта», — отметил эксперт.

Досрочно закрывать уже открытые вклады с высокой ставкой невыгодно: из-за пересчета процентов потери могут превысить доход от перехода на новый продукт. Менять депозит имеет смысл, только если он был открыт ранее по заметно более низкой ставке.

Свободные деньги Чейченец советует распределить по разным срокам. Часть можно разместить на долгосрочном вкладе, зафиксировав текущую ставку, а остальное — на депозитах от трех до шести месяцев, чтобы сохранить доступ к части накоплений.