ИИ экономит офисным сотрудникам до 10 рабочих часов в неделю

Использование нейросетей сокращает время на рабочие задачи в среднем на два часа в день. Однако у 31% опрошенных работодатели заполняют освободившееся время новыми задачами.

Российские офисные сотрудники экономят благодаря ИИ 9–10 рабочих часов в неделю, следует из исследования PR Dev. Компания опросила 2 тыс. работающих россиян в возрасте от 24 до 50 лет.

Нейросети используют для:

поиска и обработки информации 64% респондентов;

подготовки текстов и документов — 57%;

анализа данных — 46%;

создания презентаций — 41%.

Еще 35% применяют ИИ, чтобы быстро подготовить несколько вариантов решения рабочей задачи.

«Сэкономленные благодаря использованию ИИ 9–10 часов в неделю — это целый рабочий день», — отметила генеральный директор PR Dev Алла Аксенова.

Быстрее справляться с привычными задачами стали 48% участников исследования. Еще 37% получили больше времени на работу, требующую концентрации, а 29% стали чаще заниматься стратегическими и творческими задачами. Для более равномерного распределения нагрузки в течение дня освободившееся время используют 22% опрошенных.