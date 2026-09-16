ИИ экономит офисным сотрудникам до 10 рабочих часов в неделю
Использование нейросетей сокращает время на рабочие задачи в среднем на два часа в день. Однако у 31% опрошенных работодатели заполняют освободившееся время новыми задачами.
Российские офисные сотрудники экономят благодаря ИИ 9–10 рабочих часов в неделю, следует из исследования PR Dev. Компания опросила 2 тыс. работающих россиян в возрасте от 24 до 50 лет.
Нейросети используют для:
поиска и обработки информации 64% респондентов;
подготовки текстов и документов — 57%;
анализа данных — 46%;
создания презентаций — 41%.
Еще 35% применяют ИИ, чтобы быстро подготовить несколько вариантов решения рабочей задачи.
«Сэкономленные благодаря использованию ИИ 9–10 часов в неделю — это целый рабочий день», — отметила генеральный директор PR Dev Алла Аксенова.
Быстрее справляться с привычными задачами стали 48% участников исследования. Еще 37% получили больше времени на работу, требующую концентрации, а 29% стали чаще заниматься стратегическими и творческими задачами. Для более равномерного распределения нагрузки в течение дня освободившееся время используют 22% опрошенных.