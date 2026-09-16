Стипендии для студентов предложили повысить до МРОТ

Минимальный размер академической и социальной стипендий для очников-бюджетников предлагают привязать к МРОТ и ежегодно индексировать. Инициативу направили в Минобрнауки.

Государственные академические и социальные стипендии для студентов очной формы обучения за счет бюджета предложили установить на уровне не ниже МРОТ.

Такое обращение лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Инициатива также предусматривает ежегодную индексацию выплат в зависимости от изменения МРОТ. Особое значение повышение стипендий имеет для студентов без родителей, людей с инвалидностью и учащихся из малообеспеченных семей, отметил лидер ЛДПР.

«Россия не должна терять способных молодых людей только потому, что их семьям не хватает денег», — заявил Леонид Слуцкий.

По мнению автора инициативы, увеличение выплат снизит финансовую нагрузку на семьи и сократит необходимость совмещать учебу с работой. Предполагается, что это также повысит доступность высшего образования для молодежи из социально незащищенных групп.