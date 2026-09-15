Пособие по беременности и родам для студенток достигло 96 тыс. рублей

Средняя выплата студенткам и аспиранткам по беременности и родам достигла около 96 тыс. рублей. За первый год по новым правилам пособие получили 15,6 тыс. человек.

Средний размер пособия по беременности и родам для студенток вырос более чем в четыре раза после изменения порядка расчета выплаты. С 1 сентября 2025 года пособие студенткам и аспиранткам очной формы обучения назначает и выплачивает Социальный фонд России. Раньше за это отвечали образовательные организации.

Изменилась и база для расчета. Ранее размер пособия зависел от средней стипендии, а теперь его определяют исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. При стандартном отпуске по беременности и родам продолжительностью 140 дней средняя выплата составляет около 96 тыс. рублей.

За первый год действия нового порядка пособие получили 15,6 тыс. студенток.

Выплата положена студенткам и аспиранткам, которые учатся очно. При этом неважно, получают они образование за счет бюджета или платно.

Подать заявление можно через «Госуслуги», клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. При личном обращении в Соцфонд действует экстерриториальный принцип: выбрать можно любую удобную клиентскую службу независимо от места жительства.