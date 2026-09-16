ЛДПР предложила удерживать 5% с зарубежных переводов иностранцев

Сбор должны автоматически взимать банки и платежные системы с каждого перевода иностранного гражданина из России. Деньги предлагается направлять в федеральный бюджет.

Обязательный сбор в размере 5% могут ввести для денежных переводов иностранных граждан за рубеж. Такое предложение лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру финансов Антону Силуанову.

«Банки и платежные системы должны удерживать его автоматически и перечислять в федеральный бюджет. Если деньги заработаны в России, их часть должна оставаться здесь и работать на нашу экономику и наших людей», — заявил Леонид Слуцкий.

Сейчас трансграничные переводы иностранцев и лиц без гражданства не облагаются отдельным налогом, сбором или другим обязательным платежом.

В обращении указано, что в 2025 году из России перевели $3,2 млрд в Киргизию и около $18,9 млрд в Узбекистан, а в январе-июле 2026 года — $291,8 млн в Грузию. По экспертным оценкам, которые приводит партия, мигранты ежегодно выводят из России около $25 млрд.