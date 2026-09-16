ЛДПР предложила удерживать 5% с зарубежных переводов иностранцев
Сбор должны автоматически взимать банки и платежные системы с каждого перевода иностранного гражданина из России. Деньги предлагается направлять в федеральный бюджет.
Обязательный сбор в размере 5% могут ввести для денежных переводов иностранных граждан за рубеж. Такое предложение лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру финансов Антону Силуанову.
«Банки и платежные системы должны удерживать его автоматически и перечислять в федеральный бюджет. Если деньги заработаны в России, их часть должна оставаться здесь и работать на нашу экономику и наших людей», — заявил Леонид Слуцкий.
Сейчас трансграничные переводы иностранцев и лиц без гражданства не облагаются отдельным налогом, сбором или другим обязательным платежом.
В обращении указано, что в 2025 году из России перевели $3,2 млрд в Киргизию и около $18,9 млрд в Узбекистан, а в январе-июле 2026 года — $291,8 млн в Грузию. По экспертным оценкам, которые приводит партия, мигранты ежегодно выводят из России около $25 млрд.
Дороги он, видимо, сам мести собирается.
Отток стал одним из самых масштабных за последние годы. Эксперты связывают решение иностранных граждан с падением реальных доходов из-за ослабления рубля и ужесточением миграционного законодательства в РФ. Мигранты также указывают на вопросы безопасности и общую нестабильность.
Рабочие из Узбекистана переориентируются на рынки труда Китая, Южной Кореи, Сербии, стран Ближнего Востока и Восточной Европы.
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