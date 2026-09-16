Консультант + мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Безналичные расчеты
Читать 1 мин

ЛДПР предложила удерживать 5% с зарубежных переводов иностранцев

Сбор должны автоматически взимать банки и платежные системы с каждого перевода иностранного гражданина из России. Деньги предлагается направлять в федеральный бюджет.

738 просмотров39 открытий
1

Обязательный сбор в размере 5% могут ввести для денежных переводов иностранных граждан за рубеж. Такое предложение лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру финансов Антону Силуанову.

«Банки и платежные системы должны удерживать его автоматически и перечислять в федеральный бюджет. Если деньги заработаны в России, их часть должна оставаться здесь и работать на нашу экономику и наших людей», — заявил Леонид Слуцкий.

Сейчас трансграничные переводы иностранцев и лиц без гражданства не облагаются отдельным налогом, сбором или другим обязательным платежом.

В обращении указано, что в 2025 году из России перевели $3,2 млрд в Киргизию и около $18,9 млрд в Узбекистан, а в январе-июле 2026 года — $291,8 млн в Грузию. По экспертным оценкам, которые приводит партия, мигранты ежегодно выводят из России около $25 млрд.

Автор
КонсультантПлюс
Интернет и технологии

Попробуйте ИИ-помощник от КонсультантПлюс

ИИ-помощник быстро даст ответы на профессиональные вопросы, проверит договор на риски, подготовит правовое заключение. Посмотрим, как это работает и где получить бесплатный доступ.

Попробуйте ИИ-помощник от КонсультантПлюс
1.9K
Комментарии
1
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Дороги он, видимо, сам мести собирается.

    Отток стал одним из самых масштабных за последние годы. Эксперты связывают решение иностранных граждан с падением реальных доходов из-за ослабления рубля и ужесточением миграционного законодательства в РФ. Мигранты также указывают на вопросы безопасности и общую нестабильность.

    Рабочие из Узбекистана переориентируются на рынки труда Китая, Южной Кореи, Сербии, стран Ближнего Востока и Восточной Европы.

    https://glavny.tv/last-news/society-news/gid-gribovskaya-albaniya-uzbekistan-i-armeniya-udivyat-rossiyan-s-nebolshim-byudzhetom/

ГлавнаяПодписка