Стоимость крупнейших брендов России упала на 1 трлн рублей

Совокупная стоимость 100 крупнейших брендов снизилась на 5,64%, до 17,72 трлн рублей. При этом без нефтегазовых компаний участники рейтинга показали рост на 6%.

Сбер сохранил первое место среди самых дорогих брендов России в 2026 году. Его стоимость выросла на 4,5%, до 2,35 трлн рублей. Это следует из исследования BrandLab, с результатами которого ознакомился «Клерк».

На втором месте остался Газпром. Стоимость его бренда снизилась на 6,3%, до 1,71 трлн рублей. На третью строчку впервые поднялся Яндекс — показатель вырос сразу на 30,2%, до 915,9 млрд рублей. Годом ранее компания занимала седьмое место.

Роснефть опустилась на четвертое место после снижения стоимости бренда на 28,1%, до 906,2 млрд рублей. Далее идут «Пятерочка» — 835,2 млрд рублей и «Магнит» — 729,2 млрд.

Т-Банк поднялся с десятого на седьмое место: стоимость бренда увеличилась на 31,6%, до 652 млрд рублей. Следом расположились Wildberries с 644,6 млрд и ВТБ с 642,7 млрд рублей.

Первую десятку замкнул Ozon. Он поднялся сразу на три позиции, а стоимость бренда увеличилась на 48,3%, до 531,8 млрд рублей — это самый высокий темп роста среди компаний первой десятки.

«Чем выше неопределенность в экономике, тем большую роль играет способность бренда работать с широкой аудиторией. Преимущество получают компании, чьи продукты остаются доступными и востребованными для миллионов людей», — отметил управляющий директор BrandLab Александр Еременко.

Общая стоимость брендов из топ-100 составила 17,72 трлн рублей, что на 5,64% меньше прошлогоднего результата. На нефтегазовый сектор пришлось 1,12 трлн рублей потерь. Без его учета совокупная стоимость остальных брендов выросла на 6%.

За год состав рейтинга обновился почти на четверть: 24 бренда вошли в топ-100 и столько же покинули его. В список попали 86 российских и 14 зарубежных компаний, которые официально работают в России. Доля иностранных брендов в общей стоимости снизилась с 4,4 до 4,1%.