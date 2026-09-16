Налоговики объяснили, куда обращаться, если с банковского счета списали налоговую задолженность

Банк перечисляет деньги по поручению налогового органа и не принимает решение о взыскании самостоятельно. Ошибочно списанные суммы можно вернуть после обращения в налоговую.

Налоговую задолженность могут погасить за счет денег на банковских счетах без обращения в суд, напомнило УФНС по Мордовии. Основание списания обычно указано в назначении платежа в банковской выписке или приложении банка. Там могут быть номер и дата решения, а также статья НК.

Проверить начисления, платежи и сальдо единого налогового счета можно в личном кабинете налогоплательщика, приложении «Налоги ФЛ» или на портале госуслуг. Отрицательное сальдо ЕНС указывает на наличие задолженности.

Если долг уже погашен, или со счета списали больше необходимого, налогоплательщик может направить в инспекцию обращение и приложить документы об уплате. После подтверждения ошибки налоговый орган проведет перерасчет и вернет излишне взысканные деньги.

Обращаться в банк по поводу решения о взыскании не нужно: он только исполняет поручение налоговой, пояснили в УФНС.

Если началось исполнительное производство, вопрос следует решать с судебным приставом-исполнителем.