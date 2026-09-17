С 1 октября маркетплейсы начнут передавать данные продавцов налоговой: как бухгалтеру не потеряться в новых правилах и получить 3 месяца подписки «Клерка» в подарок

С 1 октября маркетплейсы обязаны сообщать в ФНС о продавцах с признаками дробления бизнеса и занижения выручки по закону 289-ФЗ. На фоне изменений «Клерк» запустил акцию 6+3 на подписки: платите за полгода, пользуйтесь девять месяцев.

Закон также уточняет порядок учета доходов: на УСН доходом признается полная стоимость товара, включая комиссию площадки, логистику и хранение, а не сумма, фактически поступившая на счет продавца. Дата получения дохода — день оплаты заказа покупателем. Бонусные баллы, которые маркетплейс компенсирует продавцу, также признаются доходом.

На фоне очередных изменений в законодательстве «Клерк» предлагает акции на подписки Клерк.Система, Клерк.Школа и комплект «Система + Школа» действует акция 6+3: при оплате за 6 месяцев подписка действует 9 месяцев.

Клерк.Система 6 400 ₽ → 3 240 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок, Клерк.Школа 16 350 ₽ → 10 900 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок, Комплект «Система + Школа» 21 600 ₽ → 14 140 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок.

Клерк.Система пригодится тем, кто устал искать ответы по разным сайтам и вкладкам. Здесь под рукой правовая база, готовые формы, калькуляторы, ИИ-консультант, который отвечает на вопросы человеческим языком, проверка контрагентов и доступ к ИИ Клерк на GPT-5.

Клерк.Школа для тех, кто хочет не просто быть в курсе изменений, а расти дальше: осваивать новую специализацию, готовиться к переходу на позицию повыше или наконец систематизировать знания, которые раньше собирались по крупицам. В подписке вся база курсов без ограничений, сертификаты, живые встречи с экспертами и персональный учебный трек.

Если нужно и то, и другое, приобретайте комплект «Система + Школа»: рабочие инструменты и обучение в одном месте, без необходимости выбирать между «решить задачу сегодня» и «прокачаться на будущее».

Выберите подписку по акции