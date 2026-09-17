DNS теперь маркетплейс — сеть запустила DNS Селлер

DNS теперь маркетплейс: сеть начала принимать товары сторонних продавцов по модели FBO. Площадка работает в закрытом бета-тесте, комиссия для селлеров — до 25%

Российская сеть магазинов электроники DNS запустила собственный маркетплейс для сторонних продавцов. Новый проект получил название «DNS Селлер» и пока работает в закрытом режиме.

DNS становится маркетплейсом: компания начала тестировать модель FBO. Продавцы будут поставлять товары на склады DNS, а сама площадка возьмет на себя хранение продукции и обработку заказов.

Для участия селлеру необходимо зарегистрироваться, принять оферту и пройти проверку. После получения приглашения продавец сможет создавать карточки товаров, готовить продукцию и отгружать ее на склады DNS.

Комиссия для продавцов составит до 25% от суммы продажи. В эту ставку уже включены логистика, хранение товаров и эквайринг — отдельных платежей за эти услуги DNS не заявляет.

Поставки уже принимают в семи городах, среди них Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Екатеринбург и Краснодар. На первом этапе площадка работает только по приглашениям.

Таким образом, DNS расширяет свою традиционную модель магазина электроники и выходит в сегмент маркетплейсов. Ранее компания в основном продавала собственный ассортимент, а теперь открывает площадку для сторонних продавцов.

На рынке DNS предстоит конкурировать с крупными универсальными площадками, прежде всего Ozon и Wildberries. Похожий разворот ранее начал «М.Видео», которое также стало развивать мультикатегорийный маркетплейс.

Пока DNS не объявляла о полном переходе в формат универсального маркетплейса. Речь идет именно о запуске и тестировании новой площадки для сторонних поставщиков.