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Общество
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Нужно ли менять загранпаспорт вместе с российским в 20 и 45 лет — ответ МВД

Замена внутреннего паспорта по возрасту не влияет на срок действия загранпаспорта.

Оформлять новый загранпаспорт после замены российского паспорта в 20 или 45 лет не требуется, сообщила Миграционная служба МВД.

Действующий заграничный документ можно использовать и дальше.

«При замене внутрироссийского паспорта по достижении возраста 20 или 45 лет оформлять новый заграничный паспорт вместо имеющегося не требуется», — уточнили в службе.

Загранпаспорт придется заменить, если закончился срок его действия, изменились персональные данные владельца, повреждены или загрязнены страницы.

Переоформление также потребуется при обнаружении ошибок или опечаток либо отсутствии свободных страниц для виз и штампов.

Автор
Семен Николаев
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