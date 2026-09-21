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Государственные системы
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Эксперимент по идентификации через ЕСИА хотят продлить до конца 2030 года

Минцифры подготовило поправки о продлении пилотного проекта для соцсетей и интернет-агрегаторов.

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Эксперимент по проверке сведений о пользователях интернет-ресурсов через ЕСИА планируют продлить до конца 2030 года, следует из инициативы Минцифры. Изменения затронут соцсети и сайты, информационные системы которых подключены к ЕСИА.

Проект постановления правительства размещен на портале проектов НПА 15 сентября 2026 года.

Пилотный проект распространяется на ресурсы:

  • на которых можно заключать договоры купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг или аренды;

  • сайты для поиска работы и трудоустройства.

Подключение к ЕСИА упрощает дистанционное заключение договоров, подбор персонала и другие юридически значимые действия с зарегистрированными в системе пользователями.

Ранее предполагалось, что эксперимент завершится 31 декабря 2026 года.

Автор
Точка Банк
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