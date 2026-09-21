Местные власти получат налоговые данные по уточненным объектам недвижимости

С 1 января 2027 года начнет действовать новый порядок обмена сведениями между налоговыми органами и региональными и муниципальными властями. Он касается недвижимости, данные о которой уточняет ППК «Роскадастр».

Региональные и муниципальные органы смогут запрашивать сведения о начисленных и уплаченных налогах по объектам недвижимости, следует из приказа ФНС от 03.09.2025 № ЕД-7-21/764@. Запросы разрешено направлять при наличии соглашения с ППК «Роскадастр» об уточнении площади, границ и других характеристик объектов, пишет ФНС.

Полученная информация нужна для расчетов по таким соглашениям за счет региональных или местных бюджетов. Размер оплаты не может превышать 50% дополнительных доходов бюджета, возникших по итогам работ «Роскадастра», включая налоговые платежи по каждому объекту.

В запросе потребуется указать кадастровый номер недвижимости, налоговый период, основание и цель получения конфиденциальных сведений. Цель должна быть связана с оплатой соглашения с «Роскадастром», но прикладывать само соглашение не нужно.

Ответ налоговой будет содержать суммы исчисленных и уплаченных налогов на недвижимость, включая авансовые платежи. Если у ФНС нет данных об уплате за соответствующий период по коду ОКТМО, строки 7.1 и 7.2 утвержденной формы останутся незаполненными.