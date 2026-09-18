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Курс по переходу на ФСБУ 10/2026 «Расходы» включен в Клерк.Школу, и сейчас подписка по акции 6+3

Новый федеральный стандарт бухучета ФСБУ 10/2026 «Расходы» обязателен для применения с отчетности за 2027 год и заменит действующее ПБУ 10/99. Стандарт меняет классификацию расходов и порядок их признания, что потребует от компаний пересмотра учетной политики. В Клерк.Школу уже добавлен доступ к новому курсу по ФСБУ 10/2026 «Расходы».

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Вы получите доступ к новому курсу по переходу на ФСБУ 10/2026 «Расходы» в составе подписки Клерк.Школа. Сейчас подписка еще и по акции 6+3: при оплате 6 месяцев доступа 3 месяца пользования вам начисляются бесплатно.

Что дает курс по ФСБУ 10/2026 в подписке:

  • разбор новой логики признания расходов в сравнении с привычным ПБУ 10/99;

  • выбор между ретроспективным и перспективным методом перехода на стандарт;

  • классификация расходов по новой терминологии: себестоимость продаж, управленческие и сбытовые расходы;

  • перечень того, что нужно закрепить в учетной политике до 2027 года.

Стоимость подписки по акции:

16 350 ₽  10 900 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок

Помимо курса по ФСБУ 10/2026 в подписку входит полная база онлайн-курсов «Клерка», персональный учебный трек и закрытые встречи с экспертами.

Акция действует до 21 сентября включительно. Поторопитесь!

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