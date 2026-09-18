Курс по переходу на ФСБУ 10/2026 «Расходы» включен в Клерк.Школу, и сейчас подписка по акции 6+3

Новый федеральный стандарт бухучета ФСБУ 10/2026 «Расходы» обязателен для применения с отчетности за 2027 год и заменит действующее ПБУ 10/99. Стандарт меняет классификацию расходов и порядок их признания, что потребует от компаний пересмотра учетной политики. В Клерк.Школу уже добавлен доступ к новому курсу по ФСБУ 10/2026 «Расходы».

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выбор между ретроспективным и перспективным методом перехода на стандарт;

классификация расходов по новой терминологии: себестоимость продаж, управленческие и сбытовые расходы;

перечень того, что нужно закрепить в учетной политике до 2027 года.

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