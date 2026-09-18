ЭТрН для грузоотправителя: инструкция уже в Клерк.Системе

Хорошая новость для бухгалтеров и предпринимателей, которые давно планировали оформить подписку «Клерка». До 21 сентября включительно оплатите 6 месяцев доступа к Клерк.Системе за 3 240 ₽ и получите ещё 3 месяца бесплатно. В подписке уже готова пошаговая инструкция для грузоотправителя, чтобы переход на ЭТрН не застал врасплох.

Что нового и полезного для подписчика — по ЭТрН

С 1 сентября 2026 года электронная транспортная накладная стала обязательной для большинства участников автомобильных грузоперевозок . Это значит, что бухгалтерам и предпринимателям нужно разбираться в новых правилах уже сейчас, и Клерк.Система закрывает эту потребность.

В подписке уже доступны готовые материалы по ЭТрН:

Пошаговые инструкции с образцами для самых разных рабочих ситуаций: когда ЭТрН оформляет грузоотправитель со сторонним перевозчиком, с собственным или арендованным транспортом, при самовывозе, при замене водителя и других . Каждая инструкция показывает, как заполнять и подписывать титулы на каждом этапе перевозки.

Практические разборы по 1С: как создать ЭТрН на основании документа «Реализация товаров и услуг», какие титулы заполняет каждая сторона, как работает схема «Оформление — Погрузка — Приемка — Разгрузка» .

Разъяснения по спорным ситуациям, например, когда ЭТрН не нужна (доставка включена в цену договора, перевозка на арендованном транспорте для собственных нужд) .

Функция «Разбор законов»: можно отправить свою конкретную ситуацию, и редакция подготовит материал с ответом.

Почему это важно именно сейчас

В формировании ЭТрН участвуют грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель, каждый подписывает свой титул электронной подписью. Ошибка в оформлении или отсутствие документа может привести к тому, что налоговая снимет расходы на перевозку или откажет в вычете НДС. Готовые инструкции и образцы в Клерк.Системе помогают пройти этот переход без ошибок и штрафов.

Сейчас подписка Клерк.Система по акции:

6 месяцев за 3 240 ₽ вместо 6 400 ₽, а ещё 3 месяца доступа добавляются бесплатно.

В итоге вы получаете 9 месяцев работы с сервисом и экономите 3 160 ₽.

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