Бухгалтер несет ответственность за некорректный авансовый отчет подотчетного лица: как акция «6+3» от «Клерка» защитит от штрафов до 21 сентября

Налоговая штрафует главбухов за чужие ошибки: если сотрудник принес нечитаемый чек или заполнил авансовый отчет по старой форме, ФНС снимет расходы, а бухгалтер получит личный штраф. Защититься поможет акция «6+3» от «Клерка» до 21 сентября: платите за 6 месяцев подписки на Систему и Школу, а пользуетесь 9.

«Клерк» продолжает горячую акцию 6+3 на подписки для бухгалтеров. Вы оплачиваете 6 месяцев, а пользуетесь инструментами 9 месяцев (3 месяца идут в подарок без урезания функций и лимитов).

Тарифы по акции «6+3» (9 месяцев доступа):

Клерк.Система — 3 240 ₽ (вместо 6 400 ₽). Подходит для ежедневных рабочих задач. Внутри: правовая база, шаблоны авансовых отчетов, калькуляторы, проверка контрагентов по 40 источникам и ИИ-консультант на GPT-5 (60 вопросов в месяц со ссылками на законы).

Клерк.Школа — 10 900 ₽ (вместо 16 350 ₽). Подходит для обучения и повышения квалификации. Внутри: безлимитный доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка», официальные сертификаты и персональный учебный трек.

Система + Школа — 14 140 ₽ (вместо 21 600 ₽). Максимальная выгода для тех, кому нужны и рабочие инструменты, и обучение. Чистая экономия составляет 7 460 ₽!

Успейте защитить себя от ошибок подотчетных лиц и зафиксировать выгодную цену. Акция продлится только до 21 сентября включительно.

Выбрать подписку