Акция «6+3» на подписки для бухгалтеров заканчивается уже завтра: успейте, пока ошибки и штрафы не опередили вас

Акция 6+3 на Клерк.Систему, Клерк.Школу и комплект «Система + Школа» заканчивается уже завтра, 21 сентября: вы оплачиваете полгода, а пользуетесь целых девять месяцев. Три месяца просто добавляются сверху, но только если успеть оформить подписку до конца дня 21 сентября.

21 сентября, понедельник, — последний день, когда можно оформить подписку по акционной цене; во вторник, 22 сентября, тарифы вернутся к обычным. Если давно откладывали решение — сейчас тот момент, когда откладывать больше не имеет смысла: цена вырастет, а необходимость разбираться в документах вроде авансовых отчётов никуда не денется.

Тарифы по акции «6+3» (9 месяцев доступа)

Тарифы по акции «6+3» (9 месяцев доступа):

Клерк.Система — 3 240 ₽ (вместо 6 400 ₽). Подходит для ежедневных рабочих задач. Внутри: правовая база, шаблоны авансовых отчетов, калькуляторы, проверка контрагентов по 40 источникам и ИИ-консультант на GPT-5 (60 вопросов в месяц со ссылками на законы).

Клерк.Школа — 10 900 ₽ (вместо 16 350 ₽). Подходит для обучения и повышения квалификации. Внутри: безлимитный доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка», официальные сертификаты и персональный учебный трек.

Система + Школа — 14 140 ₽ (вместо 21 600 ₽). Максимальная выгода для тех, кому нужны и рабочие инструменты, и обучение. Чистая экономия составляет 7 460 ₽!

Успейте защитить себя от ошибок приобретите подписку по выгодной цене.

Выбрать подписку