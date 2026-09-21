Производственный календарь: в 2027 году будет семь сокращенных рабочих недель

При пятидневке две недели будут трехдневными, еще пять — четырехдневными. Всего россияне отработают 247 дней.

Две недели в 2027 году будут состоять из трех рабочих дней, следует из Постановленич от 17 сентября 2026 года №1187, которое уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Такой график ожидается в феврале и ноябре.

Еще пять рабочих недель продлятся по четыре дня: две в марте и по одной в мае, июне и декабре. Всего при пятидневной рабочей неделе россияне будут трудиться 247 дней, следует из производственного календаря на 2027 год.

Подробнее о выходных и праздниках в 2026 году вы можете узнать в производственном календаре на «Клерке».