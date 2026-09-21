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Экономика России
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Сбер не ждет устойчивого роста инвестиций бизнеса раньше 2028 года

Инвестиционная активность компаний начала восстанавливаться после продолжительного снижения, однако говорить о полноценном развороте тренда пока рано. В Сбере считают, что устойчивого роста инвестиций до конца 2027 года ожидать не стоит.

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По данным Центра макроэкономических исследований Сбера, во втором квартале 2026 года капитальные вложения выросли на 1,3% по сравнению с первым кварталом с учетом сезонности. Однако экономисты расценивают это как восстановление после слабого начала года, а не начало нового инвестиционного цикла.

Во втором квартале спад инвестиций в основной капитал замедлился до 6,6% в годовом выражении после снижения на 14,3% кварталом ранее. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстат.

В Сбере ожидают, что в третьем квартале падение сократится до 1,8%, а в конце года показатель вернется к росту. Главный экономист банка Александр Исаков рассказал, что нынешнее улучшение выглядит скорее отскоком после провального первого квартала, чем началом устойчивого роста.

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