Нейросети допустили ошибки почти во всех сложных финансовых задачах

Популярные модели искусственного интеллекта допускают ошибки почти во всех сложных финансовых задачах. К такому выводу пришли исследователи, протестировавшие ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, Grok и другие системы.

Компания Saturn проверила работу нейросетей на более чем 100 финансовых вопросах. В среднем модели дали неверные ответы в 57% случаев, а при решении сложных задач уровень ошибок достиг 99%.

Исследователи выяснили, что ИИ нередко ошибается в расчетах, игнорирует изменения законодательства и даже придумывает нормы, которых не существует. Лучше всего нейросети справились с задачами по составлению бюджета. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.

«Миллионы людей доверяют моделям искусственного интеллекта в вопросах финансов, но они получают неправильные ответы, из-за которых могут потерять свои деньги», — сказал исполнительный директор Saturn Амаль Джоли.

Лучшую точность в исследовании показала модель Claude Opus 5 в режиме рассуждений.