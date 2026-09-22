ФССП взыскала с компаний 356,1 млрд рублей за семь месяцев 2026 года

Сумма взысканных с российских компаний долгов выросла на 46,4% за год. Число поступивших приставам исполнительных документов также увеличилось — на 11%.

Более 2,7 млн исполнительных документов о взыскании задолженности с юридических лиц поступило в территориальные органы ФССП за январь — июль 2026 года. Об этом «Клерку» рассказали в пресс-службе ФССП России.

За год количество документов, которые поступили приставам для принудительного исполнения, выросло на 11%.

При этом сумма, которую удалось взыскать с компаний, росла значительно быстрее. За семь месяцев она достигла 356,1 млрд рублей — на 46,4% больше, чем за тот же период 2025 года.

Таким образом, рост взысканной суммы более чем в четыре раза опередил динамику количества поступивших исполнительных документов.

Оценить ситуацию отдельно для малого бизнеса и ИП по этой статистике нельзя. В ФССП пояснили, что ведомственная отчетность предусматривает учет исполнительных производств в отношении юридических лиц без выделения отдельных категорий.